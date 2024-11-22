"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic PLC с прогнозной стоимостью на уровне $101,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Потенциал роста составляет 20,2% от текущих уровней.

"Свежая отчетность компании за второй квартал 2025 фискального года в полной мере оправдала наши ожидания, рост выручки наблюдался по всем 4 сегментам, - пишет аналитик. - При этом Medtronic второй раз повысила прогнозы на FY2025, подтвердив, что спрос на медицинское оборудование остается сильным. Medtronic еще не реализовала весь потенциал роста - торгуется с дисконтом в размере 20,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)".

Medtronic - разработчик и производитель высокотехнологичных устройств и оборудования для всевозможных направлений хирургии и терапии диабета.

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