S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 5900-5990п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5990 пунктов при средней волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность, - пишет эксперт. - Баланс рисков оцениваем как нейтральный, но допускаем, что сильные макроданные будут способны улучшить сентимент. Первичная реакция акций NVIDIA на квартальный отчет оказалась смешанной. Не исключаем, что ее котировки продолжат искать новый вектор движения, влияя тем самым на общую динамику технологического сектора. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5900-5990 пунктов. Преимущество "быков" выглядит существенным. Основной сценарий - продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 5860-5875 пунктов".

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