Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на ближайшие месяцы составляет 2450-2900п - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на ближайшие месяцы составляет 2450-2900 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок акций с начала лета почти непрерывно снижается, потеряв более 26% с майских пиков. Фактор высоких ставок с неопределенными перспективами ее снижения пока остается ключевым негативом для рынка, - отмечает эксперт. - Жесткая ДКП заставляет ожидать некоторого замедления российской экономики, а значит и ухудшения финансовых показателей компаний".

Первые сигналы об этом, по мнению Локтюхова, уже показывают недавно опубликованные отчетности "МТС" и "Ростелекома", чистые прибыли которых сильно снизились на фоне скачка процентных расходов.

Кроме этого, на фоне высокой ставки инвесторы склонны размещать свои средства не на рынке акций, а в менее рискованных депозитах и облигациях с высокими уровнями доходности, подчеркивается в комментарии.

"На этом фоне в ближайшие месяцы ожидаем движения индекса Мосбиржи в пределах 2450-2900 пунктов, - прогнозирует аналитик банка. - Допускаем, что на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200-2400 пунктов. Улучшения динамики ожидаем к началу весны. Позитивом для рынка могут выступить сигналы ЦБ о смягчении ДКП, а также улучшение геополитического фона после инаугурации Дональда Трампа".

До этого момента, по оценке Локтюхова, наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией ("Аэрофлот", "РусАл", "Хэдхантер", "Яндекс", Ozon, "Группа Астра" и "Софтлайн") , а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых ("ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "префы" "Сургутнефтегаза").

Бумаги сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также бумаги девелоперов до появления позитивных сигналов по ключевой ставке стоит рассматривать лишь спекулятивно, уверен эксперт ПСБ.

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