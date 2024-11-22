"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 729 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 729 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 36%, стоп-приказ: 504 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Наиболее сильной стороной "Газпром нефти", на взгляд аналитиков, являются неплохие дивиденды. В последний год "Газпром нефть" повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности "Газпрома" в деньгах. Эксперты "Финама" предполагают, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидается выплата 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности.

"С технической точки зрения акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 729 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 504 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6", - указывают в инвесткомпании.

"Газпром нефть" - четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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