"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку "префов" Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку привилегированный акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

"Несмотря на существенную коррекцию в бумагах эмитента на текущей неделе и потенциал роста котировок на 47% с текущего уровня до целевой цены, мы не улучшаем наш взгляд, поскольку в ближайшее время ожидаем сохранения волатильности в акциях. Также ожидаем снижения финансовых показателей с 2025 года и сокращения дивидендов", - пишет эксперт.

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