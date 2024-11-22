Отскок цены акций АЛРОСА пока маловероятен - "БКС МИ"

Отскок вверх котировок акций "АЛРОСА" маловероятен, пока ситуация в алмазной отрасли остается напряженной, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Эмитент планирует оптимизировать расходы и добычу из-за слабого рынка. Такие планы подтверждают наш осторожный взгляд рынок алмазов. Решение компании выглядит логичным на фоне затяжного кризиса на нем, - пишут эксперты. - С начала 2024 года акции "АЛРОСА" потеряли в цене 30% и торгуются с дисконтом по Р/Е. Бумаги компании стоят дешево по мультипликатору Р/Е: 5,1х против исторического уровня 7х. Однако пока ситуация в отрасли оставаться напряженной, отскок цен, на наш взгляд, маловероятен. Поэтому текущая оценка нам не кажется привлекательной".

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