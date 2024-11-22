"БКС МИ" пока сохраняет негативную оценку акций ГК "Сегежа"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ГК "Сегежа" с прогнозной стоимостью на уровне 1,3 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

20 ноября компания анонсировала крупную допэмиссию акций на сумму до 101 млрд руб. Цену размещения компания определила в 1,8 руб. - по данным "Сегежа", это средневзвешенная цена акции за шесть месяцев.

Согласно пресс-релизу эмитента, привлечение всех 101 млрд руб. будет зависеть в том числе от финальных договоренностей АФК "Система" с внешними инвесторами. Поэтому размер допэмиссии может при определенных условиях измениться, возможно, в меньшую сторону., отмечают эксперты

"Несмотря на эффект размытия, наша оценка бумаг может заметно вырасти, если компания разместит акции на всю сумму и снизит чистый долг. Пока же мы сохраняем негативный взгляд и целевую цену в 1,3 руб. за штуку, - отмечают аналитики "БКС МИ". - Пока дополнительные акции не будут размещены, "Сегежа" останется скорее рискованным активом. Финансы стабилизируются уже после того, как компания внесет акционерный капитал и выплатит часть долга. Многое также будет зависеть от способности компании контролировать расходы в средне- и долгосрочной перспективах".

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