Инвестбанк "Синара" подтверждает осторожную оценку акций АЛРОСА

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"АЛРОСА" рассматривает приостановку производства на ряде наименее рентабельных участков в 2025 году и оптимизацию издержек, включая расходы на персонал, заявил гендиректор компании Алексей Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".

"Новость умеренно негативна для бумаг эмитента. На наш взгляд, в 2025 году компания будет вынуждена пойти на сокращение производства примерно на 10% из-за низкого спроса и цен. Вместе с тем она по-прежнему сможет использовать в качестве поддержки продажи в Гохран (последний раз она прибегала к ним в 2008-2009 гг.), - указывает эксперт. - Мы подтверждаем осторожную оценку акций "АЛРОСА": они могут оставаться под давлением, пока инвесторы не увидят первых признаков восстановления цен и спроса на мировом рынке алмазов".

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