Веских драйверов для подъема рынка акций РФ в целом нет - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок может попытаться отступить от локальных минимумов в рамках коррекции в начале пятничной торговой сессии, но в целом остается под основным нисходящим давлением из-за отсутствия веских драйверов для повышения, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

США накануне объявили о новом пакете санкций против РФ, который коснулся финансового сектора и направлен на дальнейшее затруднение расчетов в иностранных валютах, отмечает эксперт.

Золото возвращает себе роль защитного актива, цена повысилась до $2700 за тройскую унцию, что может обеспечить поддержку акциям ПАО "Полюс", указывает Кожухова.

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