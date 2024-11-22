Индекс Мосбиржи может начать торги пятницы большим гэпом вверх - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в пятницу с большого "гэпа" вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Выкуп глубокой просадки на высокой ликвидности обнадеживает, но для большей уверенности стоит дождаться окончания пятницы - закрытие торговой недели может прояснить нацеленность рынка и более четко обрисовать техническую картину, - пишет аналитик в обзоре. - А пока фиксируем сильный отскок индекса Мосбиржи от расчетной области 2550 пунктов. Динамическая поддержка по локальным минимумам осени устояла, состоялся возврат выше статичной опоры в 2620 пунктов. Активные трейдеры с повышенным риском, но не без защитных "стоп-заявок", спекулятивно могли в этом поучаствовать. В пятницу утром рынку предстоит отыграть динамику вечерней сессии четверга - скорее всего, открытие будет с большим "гэпом" вверх".

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