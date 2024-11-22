Коррекция на рынке ОФЗ, вероятно, продолжится в пятницу - ПСБ

Коррекция на рынке рублевых гособлигаций, вероятно, продолжится на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Неделя завершается на минорной ноте, констатирует эксперт. В четверг индекс RGBI снизился до 98,85 пунктов (доходность индекса выросла на 16 б.п. - до 18,63% годовых).

"Усиление геополитической напряженности и сохранение инфляционного давления продолжают нивелировать позитив от ожиданий следующего года. В пятницу ожидаем закрытие "гэпа" по RGBI на отметке 98,63 пункта. В целом усиление негативных факторов (геополитика и ключевая ставка ЦБ РФ) способны в ближайшие полтора месяца продавить котировки ОФЗ-ПД ниже, снова протестировав годовые минимумы по индексу RGBI (96,3 пункта)", - пишет Грицкевич в обзоре.

Пока глобально картина на 2025 год не меняется, отмечает аналитик ПСБ. Ожидания начала цикла ослабления денежно-кредитной политики сохраняются. Текущее ухудшение конъюнктуры дает возможность плавного увеличения позиции облигаций с фиксированным купоном до целевой доли (до 20% портфеля), указывает эксперт.

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