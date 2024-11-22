Вероятна стабилизация курса рубля на торгах в пятницу - БКС Экспресс

Вероятна стабилизация и остановка ослабления рубля в пятницу на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ослабление рубля идет на пониженной волатильности, а это мешает формированию паттерна на разворот и коррекции технически перегретых инвалют. Фундаментально против рубля играют жесткая геополитика, дефицит юаневой ликвидности и рост ставок денежного рынка, замедление потоков экспорта и восстановление механизмов импорта, ралли глобального доллара и взлет индекса DXY на максимумы года (выше 107 пунктов), - пишет аналитик в обзоре. - В пятницу вероятна стабилизация и остановка ослабления рубля на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах. На будущей неделе экспортерам в рамках ноябрьского налогового периода предстоит исполнить обязательства перед бюджетом, что увеличит предложение валюты на рынке и несколько поддержит рубль".

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