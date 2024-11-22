Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в октябре;

- пересмотренный ВВП Германии в 3К24;

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США в ноябре;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре;

- акции МКПАО "ТКС Холдинг" последний день можно купить с дивидендами за 9М24;

- советы директоров "Диасофта" и "Займера" обсудят дивиденды за 9М24.

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