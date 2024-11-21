Акции Segezha Group неинтересны для покупки в настоящее время - "Т-Инвестиции"

Акции Segezha Group неинтересны для покупки в настоящее время, пролагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Лесопромышленный холдинг опубликовал слабый отчет за девять месяцев, - пишут эксперты в комментарии. - Цены на пиломатериалы, а это наиболее проблемный сегмент для "Сегежи", в третьем квартале продолжили снижаться".

Аналитики напоминают также, что Совет директоров компании объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. ВОСА пройдет в заочной форме 26 декабря. В случае одобрения допэмиссии акционерами, ее объем может составить до 101 млрд рублей, а цена в ходе размещения - 1,8 рубля за акцию.

"Проведение допэмиссии потенциально позволит решить проблему с долгом и снизить долговую нагрузку с 13,2x (Чистый долг/OIBDA) до 3,2x. Тем не менее акции компании будут по-прежнему торговаться по высоким мультипликаторам. Акции Segezha Group не выглядят интересно для покупки", - указывают стратеги брокера.

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