SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Ренессанс страхования"

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 140 рублей за бумагу, говорится в комментарии инвестбанка.

"Группа "Ренессанс страхование" раскрыла финансовые результаты за третий квартал: страховые премии повысились на 39% год к году и на 12% - квартал к кварталу. Чистая прибыль упала на 60% квартал к кварталу. Причина - снижение инвестиционных доходов из-за коррекции на рынках. Если предположить, что основное падение финансовых рынков уже произошло, то будущий рост процентных ставок и стабилизация цен на финансовые инструменты должны поддержать увеличение доходов компании", - пишут аналитики.

По мнению экспертов SberCIB, высокие темпы роста страховых премий высокие позитивно отразятся на финрезультатах в будущем. Однако динамика чистой прибыли продолжает зависеть от текущей рыночной конъюнктуры, и вырасти она сможет после того, как коррекция на финансовых рынках закончится.

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