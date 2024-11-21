Акции Segezha Group непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Segezha Group не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте на фоне операционного убытка компании и возможного размытия доли текущих акционеров в 4,6 раза в случае проведения допэмиссии, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг раскрыл неаудированные финансовые результаты за девять месяцев 2024 года. На текущий момент они остаются слабыми на фоне роста процентных расходов и высокой долговой нагрузки (чистый долг с учетом аренды составляет 158 млрд рублей, без учета аренды - 143,4 млрд рублей), констатируют эксперты.

Частично решить проблему долговой нагрузки может проведение допэмиссии, отмечают аналитики сервиса: за счет привлечения 101 млрд рублей компания может сократить чистый долг с учетом аренды на 63,9% (до 57 млрд рублей), что закономерно приведет к снижению процентных расходов.

"Мы считаем, что проведение допэмиссии является положительным фактором для держателей облигаций Segezha Group вследствие снижения рисков дефолта по долговым инструментам. При этом, на наш взгляд, акции эмитента не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора в сложившихся условиях", - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

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