АКБФ понизил прогнозную цену акций Черкизово до 4408,17 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Черкизово" с 5075,28 рубля до 4408,17 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг установлена экспертами на уровне "держать".

"Оценка учитывает по-прежнему низкий для акций в нашем покрытии коэффициент - поправку на отраслевые, корпоративные и нерыночные риски, равный 5%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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