Бумаги ФосАгро в целом сохраняют стабильность - "Велес Капитал"

Бумаги "ФосАгро" в целом сохраняют стабильность на фоне общей слабости российского фондового рынка, но могут испытывать недостаток в значимых среднесрочных драйверах роста котировок, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги эмитента с начала ноября пытаются удержаться выше поддержки в 5300 рублей и, очевидно, продолжают ощущать благоприятное влияние новостей о снижении импортных пошлин США с 28,5% до 18,21%, констатирует эксперт.

Глава компании также сообщил, что "ФосАгро" за 9М24 нарастила экспорт удобрений на 4%. Кроме того, отмечает Кожухова, 22 декабря компания закроет реестр по дивидендам за 9М24 с выплатами 249 рублей на акцию и текущей доходностью около 4,6%.

"С технической точки зрения бумаги "ФосАгро" осенью перешли к торговле в диапазоне между 4800 руб. и 5630 руб., после нескольких попыток не сумев стабилизироваться выше верхней его границы, но в то же время воздержавшись от обновления сентябрьского минимума в 4796 руб., - указывает аналитик в материале инвесткомпании. - Краткосрочные и среднесрочные сигналы по котировкам при этом остаются умеренно позитивными и не исключают новых попыток повышения. С другой стороны, сигналов на покупку на данный момент пока не поступает, а открывать новые длинные позиции стоит не ранее стабилизации выше 5630 руб. с перспективой роста в район 5800 руб."

"Наша фундаментальная рекомендация по "ФосАгро" на данный момент - "держать" с целевой ценой 5538 руб., а опасения в финансовых результатах компании за 3К24 вызывает рост долговой нагрузки, который позволяет платить дивиденды, значительно превышающие свободный денежный поток. В целом бумаги эмитента сохраняют стабильность на фоне общей слабости фондового рынка, но могут испытывать недостаток в значимых среднесрочных драйверах роста", - пишет Кожухова в обзоре.

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