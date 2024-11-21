Бумаги МТС непривлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" в текущий момент непривлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Компания представила финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Несмотря на рост выручки, опережающая динамика расходов над доходами способствует снижению эффективности операционной деятельности компании, выраженной показателем операционной рентабельности, констатируют эксперты.

Более того, отмечают они, аккумулированный эмитентом уровень долгового капитала оказывает существенное давление на чистую прибыль в виде финансовых расходов по причине высокого уровня процентных ставок в экономике.

"Принятая ранее дивидендная политика на 2024-2026 гг., заключающаяся в выплате минимум 35 рублей на акцию, может способствовать систематическому превышению уровня дивидендов над чистой прибылью, что создает риски возможности стабильного поддержания текущих дивидендных выплат в будущем, - указывают аналитики сервиса в обзоре. - Таким образом, мы не считаем акции МТС инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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