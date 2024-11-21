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21 ноября 2024 года 15:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ВК" с целевой ценой 627 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 3К2024. Темпы роста выручки холдинга оказались близки к консенсусу и нашей оценке. По итогам 9М рост составил 21% г/г, а в 3К был несколько меньше и достиг 19% г/г. Самую слабую динамику доходов ожидаемо показал образовательный сегмент, что было частично компенсировано сильными результатами VK Tech. Основной сегмент социальных платформ и медиа демонстрировал устойчивые темпы роста выручки на фоне развития основных активов и положительной динамики рекламного рынка. Более детальный релиз должен быть опубликован по итогам текущего года. Согласно нашим ожиданиям, во 2П24 компания зафиксирует убыток на уровне EBITDA около 3 млрд рублей", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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