Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5800-6000п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5800-6000 пунктов на торгах в четверг при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы после отчета NVIDIA демонстрируют в целом негативную динамику, внешние площадки также торгуются в минусе, - пишет эксперт. - Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный, прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5800-6000 пунктов. Наиболее вероятно возобновление восходящего движения. Впрочем, если сильная поддержка в области 5860-5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия широкого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5-6 ноября".

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