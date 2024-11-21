"Т-Инвестиции" с осторожностью смотрят на бумаги ВК

"Т-Инвестиции" с осторожностью смотрят на перспективы котировок бумаг "ВК", сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент раскрыл операционные результаты за девять месяцев 2024 года.

Самым быстрорастущим остался сегмент "Технологии для бизнеса", показав рост выручки на 60% год к году, констатируют эксперты. Основными драйверами стали облачные сервисы платформы VK Cloud и коммуникационные решения VK WorkSpace.

Сегмент "Социальные платформы и медиаконтент" вырос на 22,1% год к году, чему способствовало увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов и VK Видео.

"Оцениваем результаты как нейтральные, и с осторожностью смотрим на акции компании. Важно увидеть финансовые результаты, которые публикуются раз в полгода. Мы считаем, что рентабельность бизнеса все еще остается под давлением из-за продолжающихся инвестиций в контентные сервисы и новые бизнес-направления. Кроме того, у эмитента высокая долговая нагрузка, что также добавляет негатив в текущих условиях", - пишут аналитики "Т-Инвестиций" в обзоре.

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