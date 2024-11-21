Акции "Ренессанс страхования" остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент не раскрыл полный отчет по МСФО, но, по нашему мнению, уменьшение прибыли может быть связано со снижением доходов от инвестиционного портфеля на фоне коррекции фондового рынка, при этом высокая ключевая ставка позволит компании получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году мы ожидаем увеличения доходов от переоценки финансовых активов инвестиционного портфеля", - указывают аналитики сервиса.

Также, по мнению экспертов "Газпромбанк Инвестиций", на улучшении финансовых показателей должно положительно отразиться закрытие сделок в части страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" и "Райффайзен Лайф", что увеличит общий размер страхового портфеля и отдачу от него для всей группы.

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