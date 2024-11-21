Сохранение текущих темпов инфляции приведет к повышению ставки ЦБ до 23% в декабре - банк "Санкт-Петербург"

Сохранение текущих темпов инфляции приведет к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 23% в декабре и новому сигналу регулятора о дальнейшем ужесточении ДКП, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росстат опубликовал октябрьский индекс цен производителей, рост которого замедлился с 5,6% до 2,7% г/г, до минимума с июня 2023 года, - пишут эксперты в обзоре. - Впрочем, это объяснялось динамикой в секторе добычи, а темпы роста цен в обработке остались высокими, составив 7,1% г/г. Для рынка намного более важными были очередные недельные данные по инфляции. Рост цен в стране ускорился с 0,30% н/н уже до 0,37% н/н. В годовом выражении инфляция составила 8,7% после 8,6% г/г неделей ранее. Ноябрьские данные по инфляции остаются крайне негативным. При сохранении таких тенденций 20 декабря ЦБ не только повысит ставку до 23% годовых, но и даст рынку жесткий сигнал, оставляющий "на столе" возможность и дальнейшего ужесточения ДКП".

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