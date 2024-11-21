Повышение цен на мощность в 2027г - позитивный для оценки генерирующих компаний фактор - инвестбанк "Синара"

Утвержденное на 2027 год повышение цен на мощность - позитивный для оценки генерирующих компаний фактор, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2027 год, то есть отобрал ценовые заявки действующих "генерирующих единиц мощности". В соответствии с утвержденным перечнем заявок эффективная цена в первой ценовой зоне увеличится на 21,3% г/г, во второй - на 29,2%, - отмечает аналитик Матвей Тайц. - Это хорошая новость для генерирующих компаний в контексте их денежных потоков".

В модели по "старым" мощностям эксперты инвестбанка закладывали рост цен на электроэнергию одним с ИПЦ темпом, а значит, более значительное фактическое повышение сдвинет вверх оценки EBITDA за 2027 год, считает Тайц. В случае "РусГидро", "Интер РАО" и "ТГК-1" корректировку предварительно эксперт оценивает в +6%, "Мосэнерго" и "Юнипро" - в +15%, "ОГК-2" - во все +30%.

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