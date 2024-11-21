"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Ренессанс страхования"

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

Эмитент представил сокращенную отчетность за 9М24 по МСФО. Брутто-премии прибавили 38,7% г/г, до 118,2 млрд руб. Инвестиционный портфель вырос на 11,8%, до 203,8 млрд руб.

"При этом сделки по приобретению "ВСК Линия жизни" и "Ренессанс жизнь" еще не учитываются в текущих результатах. Однако, по нашим оценкам, прибыль именно от инвестиций портфеля составила 6,3 млрд руб., что почти в два раза ниже, чем в аналогичном периоде в прошлом году", - отмечает эксперт.

Высокая ставка продолжает негативно влиять на стоимость облигаций в портфеле, также снизились котировки акций, констатирует Жителев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.