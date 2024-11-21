Риски обновления минимумов года индексом Мосбиржи остаются высокими - ПСБ

Риски обновления минимумов года по индексу Мосбиржи на фоне ухудшения видов на ключевую ставку в декабре остаются высокими, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ситуация на фондовом рынке пока продолжает развиваться в негативном ключе, что мы связываем в первую очередь со всплеском опасений по ставке ЦБ РФ, поддержанным в среду слабыми данными по инфляции на прошлой неделе и провоцирующим (в том числе) краткосрочных инвесторов открывать короткие позиции, - пишет эксперт в обзоре. - В четверг волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к снижению. Целевым на день по индексу видим диапазон 2550-2610 пунктов, риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию Банка России на фоне ухудшения видов на ключевую ставку остаются высокими".

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