Золото продолжит дорожать как минимум до конца января 2025г - Freedom Finance Global

Золото продолжит дорожать как минимум до конца января 2025 года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"С начала текущей торговой недели мировые цены на золото выросли на 2,79%, до $2642 за тройскую унцию, - отмечает эксперт в комментарии. - Основным драйвером роста цен на драгоценный металл как на защитный актив, стало нарастание геополитического напряжения на фоне снятия ограничений на удары вглубь России западным дальнобойным оружием и последовавших после этого изменений в ядерной доктрине РФ. Дополнительный импульс к росту котировок благородного металла придавало коррекционное снижение стоимости американского доллара".

Геополитическая напряженность, по мнению Чернова, может начать снижаться после инаугурации Трампа 20 января 2025 года, так как он в своих предвыборных выступлениях не раз упоминал о намерении завершить военные конфликты на Ближнем Востоке и в Восточной Европе в кратчайшие сроки, в случае своей победы. Однако до конца января ситуация может, наоборот, усугубиться, так как действующий президент США, вероятно, постарается максимально использовать оставшееся время своего правления и оказать геополитическое, военное или санкционное давление на РФ.

"В связи с этим, в ближайшие два месяца мировые цены на золото, вероятно, продолжат расти, что будет подпитываться смягчением монетарной политики ФРС, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - В это время стоимость золота может достигнуть прежнего рекорда в $2800 за тройскую унцию, а при увеличении волатильности на товарно-сырьевых рынках не исключен рост цен на золото до $3000 за тройскую унцию к концу текущего года или в первой половине 2025 года".

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