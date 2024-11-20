АКБФ открыл торговую идею: покупать акции Группы Астра с целью 617,84 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать бумаги "Группы Астра" с целевой ценой 617,84 рубля за бумагу" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 513 руб., потенциальная доходность: до 20%, говорится в материале аналитиков.

В случае смягчения оценок перспектив повышения ключевой ставки ЦБ РФ бумаги "Группы Астра", по мнению экспертов АКБФ, способны продемонстрировать относительно устойчивую позитивную ценовую динамику, которая отразит зависимость бизнеса компании от степени "жесткости" кредитных условий.

"Высокие уровни оценки с точки зрения сравнительного анализа финансовых мультипликаторов компании не позволяют ожидать от ее акций устойчивой динамики лучше рынка при ускорении инфляции выше 10%, - пишут аналитики. - При реализации сценария продолжения ужесточения политики ЦБ и дальнейшего ускорения инфляции в РФ оценка дисконт-поправки на риски инвестиций в бумаги эмитента, возможно, будет вновь увеличена".

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