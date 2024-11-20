Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций Группы Астра на уровне 560 руб

Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций "Группы Астра" на уровне 560 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Совет директоров "Группы Астра" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,64 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, группа направляет на выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на сумму капитализированных расходов и их амортизации. На выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года компания, по нашим расчётам, собирается направить 554,4 млн руб., что на 5% превышает её свободный денежный поток за 9 месяцев 2024 года", - пишет эксперт.

По итогам 2023 года компания не выплачивала дивиденды из-за отсутствия чистой прибыли, а по итогам 1 квартала 2024 года выплатила дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию, напоминает Мильчакова.

"Дивидендная доходность по акциям группы компаний по итогам 9 месяцев 2024 года составила 0,5%, но, с учётом выплаты дивидендов за 1 квартал 2024 года, дивидендная доходность составит 2%, что не так много, но вполне на уровне "голубых фишек", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - На наш взгляд, скромная дивидендная доходность по акциям "Группы Астра" связана с тем, что значительная часть российских IT-компаний вообще не платит дивидендов, а те немногие эмитенты, которые платят, осуществляют выплаты в очень скромных объёмах".

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