Неизменно высокие инфляционные ожидания требуют повышения ставки ЦБ РФ - Росбанк

Неизменно высокие инфляционные ожидания требуют повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 22% в декабре, полагают аналитики Росбанка.

"Последние индикаторы по изменению ценовой динамики в октябре/начале ноября и их трактовка Банком России не позволяют говорить о прохождении "переломной точки" в инфляции, повышая необходимость перейти от жесткого сигнала регулятора непосредственно к повышению ставки 20 декабря, - отмечают эксперты в комментарии. - Во-первых, оценка прироста ИПЦ в октябре Банком России с поправкой на сезонность составила 8,2% м/м, превысив наши ожидания (7,4%). Во-вторых, опрос населения показал неизменность инфляционных ожиданий на год вперед (13,4%). Последней каплей стал опрос предприятий. Ускорение ценовых ожиданий до пиковых с мая 2022 года уровней с лагом в 1 месяц отражает устойчивую инерцию издержек производства. В свете избытка шоков предложения повышательное давление на отпускные цены в ближайшие месяцы видится неизбежным".

Аналитики Росбанка считают, что неизменно высокие инфляционные ожидания населения и рост издержек предприятий потребуют от Банка России реализации жесткого сигнала и повышения ставки 20 декабря до 22%.

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