"Финам" подтверждает рейтинг акций "Совкомфлота" на уровне "покупать" с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К24. Потенциал роста акций составляет 53,4%, говорится в материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты компании ожидаемо снизились. Простаивание флота и снижение ставок фрахта, хоть и от высоких по историческим меркам уровней, явились главными причинами таких результатов. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив, - отмечает аналитик Саид Керимханов.- Ключевые факторы роста - высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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