"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТКС Холдинга

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "ТКС Холдинг" после анализа финансовых результатов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ТКС Холдинг" раскрыл операционные результаты группы, а также основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка по РПБУ за октябрь и 10 месяцев 2024 года. Бизнес ТКС продолжает расти, усиленный объединением с Росбанком. Количество пользователей стабильно увеличивается и все ближе к 50 млн человек. Считаем, что опубликованные цифры за 10 месяцев сильные и подтверждают наш позитивный взгляд. Текущая динамика прибыли Т-Банка за 10 месяцев (+36% г/г) с запасом поддерживает наш прогноз по росту чистой прибыли на 2024 год (+30% г/г). Текущая оценка по мультипликатору P/E 2024п составляет 4,9x против среднеисторического уровня 9,3х", - пишут аналитики Елена Царева и Андрей Шаров.

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