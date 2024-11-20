"БКС МИ" начал анализ "Озон Фармацевтики" с "позитивным" взглядом на акции

"БКС Мир инвестиций" начал аналитическое освещение ПАО "Озон Фармацевтика", крупного производителя низкомолекулярных лекарственных препаратов с высокой рентабельностью, говорится в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций "Озон Фармацевтики", рассчитанная экспертами, составляет 94 рубля за штуку, взгляд на бумаги - "позитивный".

"Озон Фармацевтика" выпускает широкий ассортимент лекарственных препаратов в различных ценовых категориях, что обеспечивает глубокую диверсификацию и позволяет удовлетворять значительную часть потребностей аптечных сетей, отмечают аналитики.

По их оценкам, прибыль компании за 2024 год может составить 5,4 млрд рублей, а в 2025 году - вырасти до 7 млрд руб. В дальнейшем рост будет связан с динамикой запуска новых препаратов и их продажами, а также соответствующих операционных издержек.

В октябре этого года "Озон Фармацевтика" разместила свои акции на Мосбирже по цене 35 рублей за бумагу (по верхней границе ценового диапазона 30-35 руб./ао). Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.

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