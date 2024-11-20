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20 ноября 2024 года 13:42
Европлан - будущий бенефициар разворота ДКП и восстановления активности в автолизинге - Альфа-банк
"Европлан" станет одним из бенефициаров будущего разворота денежно-кредитной политики (ДКП) в России и восстановления активности в сегменте автолизинга, в моменте акции эмитента становятся скорее дивидендной историей, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. "Финансовые результаты эмитента за 3К24 в целом соответствуют ожиданиям. Акции "Европлана" с момента IPO (29 марта) снизились на 30%, индекс Мосбиржи за это время упал на 21%. При текущих котировках акции компании торгуются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 3,8x, - указывают эксперты. - На наш взгляд, "Европлан" станет одним из бенефициаров будущего разворота денежно-кредитной политики и восстановления активности в сегменте автолизинга. В моменте же акция становится скорее дивидендной историей, что отчасти компенсирует инвесторам замедление бизнеса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОПЛАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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