Бумаги МТС - надежная дивидендная история - Альфа-банк

Бумаги "МТС" являются надежной дивидендной историей, инвесторам стоит использовать просадки в цене для формирования позиций под дивиденды 2025 года, считают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Олеся Воробьева.

"Эмитент опубликовал смешанные результаты за 3К24. Финансовые расходы на уровне 29,1 млрд руб. за квартал превысили наши оценки, и мы ждем их дальнейшего увеличения в 4К24 вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. При этом долговая нагрузка МТС не вызывает опасений (1,9х Чистый долг / 12M OIBDA), а ЧДП без учета МТС-банка за 9М24 составил 22 млрд руб., - указывают эксперты в обзоре. - В отсутствие драйверов роста мы считаем опубликованные результаты умеренно негативными для котировок. Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки могут вызывать опасения по поводу способности компании увеличивать размер дивидендных выплат. Тем не менее, мы продолжаем считать МТС надежной дивидендной историей и рекомендуем использовать просадки в цене для формирования позиций под дивиденды 2025 календарного года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.