"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций МДМГ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Объявленные эмитентом дивиденды за III квартал в размере 20 рублей на акцию с доходностью около 2% находятся на уровне наших прогнозов. Также мы ждем еще одну выплату по результатам 2024 года аналогичного размера, за IV квартал. В целом дивдоходность за ближайшие двенадцать месяцев, на наш взгляд, составит 9%, - пишут эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд на горизонте двенадцати месяцев: у бумаги привлекательная оценка (P/E 6,4х на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год) и перспективы роста бизнеса. Также мы ждем регулярных выплат дивидендов".

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