Ставка ЦБР может составить 18% в конце 2025г - инвестбанк "Синара"

Ключевая ставка Банка России может составить 18% годовых к концу следующего года, сообщается в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

"По мере торможения инфляции ЦБ РФ готов рассматривать и варианты постепенного снижения ключевой ставки, которое, если не случится новых внешних потрясений, начнется в следующем году. Пока же регулятор остается при том мнении, которое изложил в комментарии к итогам заседания совета директоров 25 октября: до конца 2024 года ставка в базовом сценарии в среднем составит 21-21,3% (что означает повышение до 22-23% в декабре), в 2025 году - 17-20%, - отмечает эксперт. - Таким образом, на горизонте года предполагается небольшое смягчение денежно-кредитной политики. Мы прогнозируем ключевую ставку в 18% на конец 2025 года".

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