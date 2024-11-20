Рынок ОФЗ, вероятно, останется под давлением до заседания ЦБР в декабре - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, останется под давлением до заседания Банка России 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Коррекция индекса RGBI во вторник усилилась, он опустился ниже 100 пунктов (до 99,4), доходность индекса выросла на 21 б.п. - до 18,45% годовых, констатирует эксперт. "Расцениваем данное движение в качестве коррекционного после стремительного роста с начала ноября; не исключаем возможность закрытия "гэпа" по индексу на отметке 98,7 пунктов", - указывает Грицкевич в обзоре.

Существенных факторов для роста до заседания ЦБ (20 декабря), скорее всего, видно не будет, полагает аналитик ПСБ, в результате чего индекс будет консолидироваться в широком диапазоне 98-100 пунктов.

"В части долгосрочной стратегии на 2025 год рекомендация остается прежней - искать точки входа и плавно наращивать долю облигаций с фиксированным купоном, доведя ее долю примерно до 20% к концу января следующего года. В зависимости от "риск-аппетита" можно рассмотреть длинные ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет (высокий рыночный риск) или корпоративные бумаги с рейтингом "ААА/АА" и срочностью от 3 лет (умеренный рыночный риск)", - пишет эксперт банка в обзоре.

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