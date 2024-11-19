"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, с целевой доходностью еще 5-8% до середины декабря, сообщается в материале аналитиков.

"С открытия нашей торговой идеи акции "Полюса" выросли в цене на 10%, что на 11 процентных пунктов лучше Индекса Мосбиржи. Сохраняющиеся геополитические риски, а также позитивные корпоративные новости выступают хорошими катализаторами роста для бумаг "Полюса". Ожидаем, что до конца декабря доходность идеи составит еще 5-8%", - пишут эксперты.

На взгляд аналитиков "БКС МИ", сейчас динамика акций "Полюса" - одна из лучших среди самых ликвидных бумаг на рынке РФ. С начала года котировки компании прибавили 36%, во многом благодаря росту цен на золото. После победы Трампа на выборах в США и укрепления доллара на 3% за месяц золото с начала ноября подешевело на 5%, до $2600 за унцию.

"Но даже такая цена - весьма высокая для "Полюса", - отмечают стратеги инвесткомпании. - По нашим оценкам, $2600 за унцию обеспечивают компании рентабельность свыше 70% и дивидендную доходность около 12%, что также высоко по меркам "Полюса". Кроме того, у акций компании сейчас есть и защитные свойства. Ведь геополитические риски остаются повышенными, что давит на Индекс Мосбиржи, тогда как бумаги "Полюса" показывают устойчивую динамику".

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