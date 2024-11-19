Акции Астры остаются привлекательными для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Группы Астра" остаются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент продолжает работать над реализацией стратегии - усилением продуктового портфеля, констатируют эксперты. Также в третьем квартале группа заключила ряд значимых соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и ведущими компаниями из различных отраслей экономики, продолжила внедрять собственные решения в IT-инфраструктуры крупнейших организаций России.

"На наш взгляд, стратегия "Группы Астра" по утроению выручки за два года (с 2023 по 2025 годы) вполне достижима. Мы продолжаем позитивно смотреть на акции компании и считаем их инвестиционно привлекательными", - пишут аналитики в обзоре.

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