"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Alibaba на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с прогнозной стоимостью на уровне $98,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 10,7%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедшая квартальная отчетность показала, что темпы роста выручки у Alibaba остаются ниже двузначных значений, а прибыльность - под давлением повышенных инвестиций,- отмечает эксперт. - В то же время оценка компании по-прежнему низкая - EV/EBITDA 2025E составляет всего 5,8. Кроме того, значительная чистая денежная позиция позволяет Alibaba проводить активный обратный выкуп акций с форвардной доходностью около 8%, что может свидетельствовать об уверенности менеджмента в текущей недооценке компании. Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в Гонконге), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, - HKD 95,9. Это соответствует рейтингу "покупать" и апсайду 11,1%".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, Alibaba включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

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