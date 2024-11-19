"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции РусАла с целью 33,5 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "продавать акции "РусАла" с целью 33,50 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Продажа с уровней не ниже 38,80 руб., потенциальная доходность: до 13,6%, сообщается в материале эксперта Алана Казиева.

Стратег "Альфа-Инвестиций" указывает на следующие технические сигналы для продажи:

- Согласно индикатору относительной силы (RSI) акции компании достигли зоны перекупленности, сформировав очередную вершину ниже предыдущей.

- RSI измеряет скорость и величину недавних изменений стоимости ценной бумаги, чтобы обнаружить условия перекупленности или перепроданности. То, что вторая вершина оказалась ниже предыдущей, говорит об ослаблении роста, отмечает Казиев.

"Формируя спекулятивную длинную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на покупку стоит выставить на уровне 39,90 руб. и выше", - указывает аналитик.

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