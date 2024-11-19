"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка" с ожидаемой доходностью 5-10% к концу декабря 2024 года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Считаем, что рост бизнеса даже в сложных экономических условиях создает сильную базу для будущих доходов и прибыли - на текущий момент это не учтено в цене акций Совкомбанка", - пишут аналитики. Они отмечают, что Совкомбанк - это история роста, и приобретение Хоум банка усиливает розничный бизнес.

Эксперты сохраняют "позитивный" взгляд на акции Совкомбанка в долгосрочной перспективе: текущие ценовые уровни предполагают значимый потенциал роста котировок до таргета (20 рублей за одну ценную бумагу). При этом они подчеркивают, что высокие процентные ставки давят на рентабельность банка.

Стоимость акций Совкомбанк на данный момент составляет порядка 14 рублей за штуку.

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