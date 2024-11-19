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19 ноября 2024 года 13:40
"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка" с ожидаемой доходностью 5-10% к концу декабря 2024 года, говорится в обзоре инвесткомпании. "Считаем, что рост бизнеса даже в сложных экономических условиях создает сильную базу для будущих доходов и прибыли - на текущий момент это не учтено в цене акций Совкомбанка", - пишут аналитики. Они отмечают, что Совкомбанк - это история роста, и приобретение Хоум банка усиливает розничный бизнес. Эксперты сохраняют "позитивный" взгляд на акции Совкомбанка в долгосрочной перспективе: текущие ценовые уровни предполагают значимый потенциал роста котировок до таргета (20 рублей за одну ценную бумагу). При этом они подчеркивают, что высокие процентные ставки давят на рентабельность банка. Стоимость акций Совкомбанк на данный момент составляет порядка 14 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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