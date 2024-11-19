"Т-Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку перспектив акций Астры

"Т-Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку перспектив цены акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков брокера.

"IT-группа "Астра" отчиталась за девять месяцев 2024 года: позитивная динамика выручки и отгрузок обусловлена более чем четырехкратным увеличением продаж продуктов экосистемы и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов, - пишут эксперты. - В третьем квартале "Астра" заключила ряд значимых соглашений, что будет дополнительным позитивным фактором для выручки в будущем".

На взгляд аналитиков брокера, результаты бизнеса "Астры" подвержены сезонности. Около 50% выручки приходится на четвертый квартал, поэтому итоги по рентабельности, по их мнению, лучше оценивать по всему году. Однако скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев составил 2,4 млрд рублей, что эквивалентно рентабельности 28%, - небольшое улучшение год к году, несмотря на значительное расширение штата, подчеркивается в комментарии.

"У компании низкая долговая нагрузка, что позволяет "Астре" активно инвестировать в собственную разработку. Полагаем, что цель топ-менеджеров по росту чистой прибыли в три раза к 2025 году вполне достижима. Однако пока мы пересматриваем наш таргет и сохраняем нейтральный взгляд на акции IT-компании", - резюмируют стратеги "Т-Инвестиций".

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