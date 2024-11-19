БКС снижает оценку "префов" Транснефти на 20%, ухудшает взгляд на бумаги до "нейтрального"

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" с 2000 рублей до 1600 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Взгляд на эти бумаги меняется с "позитивного" на "нейтральный".

"Мы считаем планы Минфина поднять налог на прибыль "Транснефти" с 25% до 40% явно негативным событием для котировок акций компании. Предложение еще не внесено в Госдуму, но, учитывая, что его уже включили во внутренние документы правительства, угроза выглядит серьезной", - отмечают аналитики. Прогноз экспертов БКС по чистой прибыли "Транснефти" в 2025 году снижен на 25%.

Министерство финансов внесло в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой ведомства.

Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, - увеличение ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, то есть "Транснефти" - до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций, что предусмотрено федеральным законодательством, принятым в 2024 году.

Текущая стоимость привилегированных акций "Транснефти" составляет порядка 1222 руб. за штуку.