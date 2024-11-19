"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Applied Materials на уровне "покупать" и целевую цену $230 за штуку, что предполагает потенциал роста на 36,2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Applied Materials достаточно уверенно отчиталась за IV квартал и весь 2024 фингод, показав более существенный, чем предполагалось, рост основных финпоказателей, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Между тем прогноз на текущий финквартал оказался несколько слабее ожиданий по выручке, что с учетом общего ухудшения отношения инвесторов к акциям технологического сектора в последние дни привело к заметной просадке бумаг компании после выхода отчетности. Мы считаем такую реакцию инвесторов чрезмерной и сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции Applied Materials. Наша оценка данных бумаг, основанная на сравнении с аналогами по форвардным коэффициентам EV/S, EV/EBITDA и P/E и анализе исторических мультипликаторов компании, указывает на их сохраняющуюся значительную недооцененность".

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