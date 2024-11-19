Следующая поддержка индекса Мосбиржи - 2620п - БКС Экспресс

Следующая поддержка индекса Мосбиржи находится на уровне 2620 пунктов, говорится в материале аналитиков БКС Экспресс.

"Российский рынок акций во вторник продолжает снижение, индекс Мосбиржи ушел под отметку 2700 пунктов. Давление оказывают геополитический фактор и жесткая политика и риторика ЦБ РФ. В случае закрепления бенчмарка под отметкой 2700 пунктов следующая поддержка находится в районе 2620 пунктов", - отмечают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что финансовый и потребительский секторы смотрятся "лучше рынка", а нефтегазовый и металлургический секторы снижаются на уровне с рынком.

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