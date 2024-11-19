"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Норникеля

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 145,1 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Акции "Норникеля" потеряли с начала года около 30%, несмотря на стабилизацию цен на корзину производимых компанией металлов и ослабление рубля, - пишет эксперт. - При этом в базовом сценарии мы ожидаем отскока цен на палладий и никель, а также стабильных цен на медь, что вместе с распродажей запасов может позволить "Норникелю" перейти к росту финансовых результатов в 2025 году. Кроме того, после коррекции компания оценивается всего в 4,1 EV/EBITDA 2025E и имеет неплохой дивидендный потенциал".

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Основную часть выручки получает от продажи палладия, никеля, меди и платины.

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