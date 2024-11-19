Рубль может торговаться вблизи 13,7-13,8 руб. за юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи уровней 13,7-13,8 руб. за юань в ближайшее время в текущих условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты также отмечают в обзоре, что риски повторного ухода котировок нефти марки Brent ниже $73 за баррель пока сохраняются.

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